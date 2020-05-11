تراند اليوم : الرقة كلها في أحدث ظهور لسمية الخشاب – صورة

نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور “انستجرام” صورة جديدة لها .

وظهرت سمية باطلالة كاجوال ترتدى تيشيرت اسود انيق، وكاب ونظارة شمس واعتمدت على المكياج الهادئ مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه، وتركت شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة.

ووقعت الفنانة سمية الخشاب ضحية مقلب الفنانة فيفى عبده فى ثانى حلقات برنامج “خلى بالك من فيفى” الذى يعرض على قناة مصر.

وأصيبت الخادمة خلال المقلب بنوبة تشنج وقامت بالجري وراء الضيفة لكي تقوم بتخويفها ولم تخف الفنانة سمية الخشاب من الخادمة وظهرت متماسكة.

يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية “عربية أنا”، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.