تراند اليوم : جومانا مراد تستفز الجمهور بهذة الصورة ..والجمهور : بنكرهك- شاهد

نشرت الفنانة جومانا مراد عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور ” انستجرام ” صورة تجمعها بالفنانة يسرا والفنان الشاب خالد انور من كواليس مسلسل ” خيانة عهد “.

وعلقت الفنانة جومانا مراد على الصورة قائلة: “معقولة حبيبي هشام بيجب آكل حماتي أكتر مني، طيب شوفوا بقى حتفطروا فين”.????. @youssra @khaledanwarr

ونالت الصورة أعجاب الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

معصباني اوي

ما انتى السبب فى موت هشام

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رغم انى عارفة انه تمثيل بس برضو كرهتك

ونوهت جومانا مراد، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب فى برنامج “مساء dmc”، المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامى رامى رضوان، إلى أنها لا تستطيع الخروج من المنزل بعد ردود الأفعال التى لاقتها بعد المشهد الذى جاء فى مسلسل خيانة عهد فى الحلقة الرابعة عشر من قتل شخصية هشام”

وأشارت إلى أنها سعيدة بالعمل مع فريق مميز في مسلسل العهد على رأسهم الفنانة يسرا والتى تشارك معها للمرة الأولى، مردفة أنها كانت تريد العودة للفن بعد إنقطاع بلغ 7 سنوات بعمل قوي وهو ماحدث على حد تعبيرها.