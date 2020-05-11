تراند اليوم : “المنسى” ينجح فى الإيقاع بـ “أبو صهيب” حياً فى الحلقة 17 من “الاختيار”

شيرين طلعت

بدأت أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل “الاختيار”، مساء اليوم الأحد، بنجاح “المنسى” فى القبض على التكفيرى “أبو صهيب” حياً، وذلك بمعاونة الضابط “رضا” زميل “المنسى” فى الجيش.

ويتلقى “المنسى” اتصالاً من زوجته منار تخبره فيه بنقل والده إلى المستشفى حيث يعانى من غيبوبة كبدية، ويظل “المنسى” بجانب والده حتى يفارق الحياة ويحزن عليه حزناً شديداً.

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وعلى الجانب الآخر، نجد أحداث تفجير مبنى مديرية أمن القاهرة والذى خطط لها الإرهابى هشام عشماوى، ويكلف “أبو عبدالله” قائد التنظيم الإرهابى ، “عشماوى” بقيادة مجموعة الوادى، كما يكلف “حاتم” بترأس مجموعة الصحراء الغربية.

وتدور حلقات مسلسل “الاختيار” حول حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، والذى استشهد فى كمين “مربع البرث”.

مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام، وآسر ياسين، ومحمد رجب، واياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، ورامز أمير، وحازم سمير، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.