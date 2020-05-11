تراند اليوم : ياسمين صبري تسخر من حلقة حمو بيكا مع رامز مجنون رسمي

سخرت الفنانة ياسمين صبرى من مطرب المهرجانات حمو بيكا بعد وقوعه ضحية ببرنامج رامز مجنون رسمي المذاع اليوم .

وكتبت ياسمين صبري من خلال حسابها الشخصي تويتر قائلة: Put him up :: سڤن اپ #حمو_بيكا

ووقع المطرب الشعبي حمو بيكا، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، فى حلقة مساء اليوم الأحد والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.