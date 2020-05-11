أول ظهور لإدريس ألبا بعد شفاءة من فيروس كورونا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم والممثل البريطاني إدريس ألبا للمرة الأولي في شوارع مدينة لندن منذ تعافيه من معركته مع فيروس كورونا، وذلك بعدما أقلق جمهوره ومحبيه عليه طوال الفترة الماضية والتي استلزمت دخوله الحجر الصحي هو زوجته بسبب كورونا.

وتبين أن النجم البالغ من العمر 47 عامًا، كانا مصابا إلى جانب زوجته سابرينا دوري إلبا، 30 عامًا، بسلالة صنفت علي أنها معتدلة جدًا من الفيروس التاجي، ولكنه تعافى تمامًا الآن حسبما نشر فى تقرير موقع الديلي ميل الذى سلط الضوء علي النجم الشهير أثناء أولى جولاته فى الشارع بعد التعافى.

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وتم رصد ألبا من قبل مصوري الباباراتزي وهو يستمتع بنزهة بالقرب من منزله يوم السبت ، بعد أن عاد هو وزوجته سابرينا من العزلة الذاتية في نيو مكسيكو الشهر الماضي ، حيث كان ألبا يصور عندما مرض.

كما شارك إدريس ألبا وزوجته سابرينا دوور في الحفل الذي نظمته منظمة الصحة العالمية، على صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”، حيث شارك في الحفل الموسيقي نخبة من أكبر الأسماء الفنية وكان بعنوان “عالم واحد: معاً فى المنزل”، لجمع المزيد من التبرعات لصالح الصندوق التضامني للاستجابة بجائحة فيروس كورونا المستجد

والجدير بالذكر أن النجم العالمي، طالب في تصريحات نقلتها وسائل اعلام عالمية، السكان حول العالم بأن يواظبوا على إحياء فكرة الحجر الصحي لمدة أسبوع كل عام في مثل هذا الوقت، حتى تتذكر الأجيال ما حدث من وفيات وإصابات وأضرار أخرى تسبب فيها فيروس كورونا المستجد.