أحمد زاهر يخطف ابنة محمد رمضان في «البرنس»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توالت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل “البرنس”، للنجم محمد رمضان، والمذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان المبارك، محاولة السجناء الذى اعتدى عليهم “رضوان” محمد رمضان، أن يتصالحوا معه من أجل بعض المصالح الشخصية التى يريدونها، ولكنه عرض عليهم طلبا بأنه يريد أن يجرى مكالمة هاتفية لوالد زوجته الراحلة حتى يطمئن على ابنته منهم.

بينما دار المشهد الثاني حول ذهاب “فتحى” أحمد زاهر و”فدوى” روجينا الى منزل والد ووالدة “لبنى” زوجة “رضوان” للبحث عن “مريم” ابنة رضوان، وينجحون في ذلك بعدما قاما بوضع مخدر في الشاي لهما، وفى نفس الوقت نجح “رضوان في إجراء المكالمة الهاتفية بعد وعد “صلاح بليلة” محمد أحمد ماهر، بأنه سيجرى الاتصال في الخفاء دون أن يعلم أحد، والمفاجأة كانت صادمة عليه بعدما علم بأن ابنته تم خطفها، أدى إلى انهياره وتسبب اكتشاف حراس السجن بأن في حيازته هاتف، ليصطحبوه إلى المأمور، لتختتم الحلقة لتشويق الجمهور ما سيحدث في الحلقات القادمة.

مسلسل “البرنس،” يدور حول عائلة “رضوان البرنس” الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد داش و”رأفت” أحمد فهيم.

ويشارك في بطولة مسلسل “البرنس” محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.