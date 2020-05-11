هيا الشعيبي تبكي على الهواء بسبب انتقادات مسلسلها الجديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم تستطع الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تمالك دموعها، وبكت على الهواء، وذلك بعد الانتقادات التي تلقتها بسبب أدائها في مسلسلها الجديد “مليار ريال”.

هيا بكت، خلال اتصال لها مع الإعلامي حسن البلام على موقع “تويتر”، معبرة عن حزنها الشديد من الانتقادات القاسية التي تطالها دون احترام سنها، لافتة إلى أنها ليست طفلة بل عمرها 41 عاماً، ومن المعيب أن يتحدثوا عنها بهذه الطريقة، وناشدت وزير الإعلام بأن يتدخل، ويتكلم مع الشباب في أسلوب انتقادهم.

حسن البلام رد قائلاً: “من المفترض أن نبتعد عن الانتقادات الجارحة، فهيا الشعيبي فاكهة سخرها الله للفن الكوميدي، بأن ترسم البسمة بشكل معين على أي شخص من المتلقين، وإذا انت ما حبيت هالشي بإمكانك أن تقلب التلفزيون”.

ومسلسل “مليار ريال” يدور في إطار كوميدي لايت، حيث يرث أولاد مليار أموال كثيرة عن والدهم، ولكن وجود عمهم سعيد يقف بين حصولهم على الميراث واستمتاعهم به.

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والمسلسل بطولة هيا الشعيبي، ومحمد العيسى، وعبدالمجيد الرهيدي، ونيرمين محسن، وعبدالمحسن الشمري، وعلي الحميدي، وميلا الزهراني، ولمار، وغيرهم، وهو من تأليف محمد الكندري، وإخراج أسد فولادكار.

وكانت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي قد تعرضت مؤخرا لاتهام بأنها قامت بسرقة التبرعات التي جمعتها من أجل مساعدة المحتاجين والمتضررين من أزمة فيروس كورونا.

هيا دافعت عن نفسها، بقولها: “أنا عندي جروب كويتيات وهذا الشيء أول مرة أقوله عشان إحنا بنساعد الناس.. والله وكتاب ربي أنا من مالي وحسابي الحر بساعد الناس.. اللي محتاج يبعتلي وأنا أبعت يتأكدوا أنه محتاج وبنتواصل معاه ونبعتلوا”.

الفنانة الكويتية أضافت: “قبل كام يوم في ناس بعتتلي أنه في فنانين متبرعين وأنا اللي واخدة فلوسهم والله إحنا من الصبح بنطلع ونطق الأبواب ونعطي.. وإحنا ما حدا عطانا شيء ولا أخذ من أحد شيء أنا بعطي من حر مالي”.