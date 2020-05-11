مقلب بيومي فؤاد في ابنه يتسبب في احتجازه بكمين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف محمد، نجل الفنان المصري بيومي فؤاد، أنه وقع ضحية لمقلب من والده، تسبب في احتجازه بأحد الأكمنة المرورية لكسره حظر التجول.

نجل بيومي روى ما حدث، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”، حيث كتب: “للتوثيق فقط.. راجعين من الشغل أنا ووالدي، فاستأذنته امشي وراه عشان يعديني لو في كماين، بما أنه معاه تصريح وأنا لا، فوافق”.

وأضاف: “ومع أول كمين قابلناه قال للظابط في عربية ورايا هايقولك أنه ابني أنا ماعرفهوش، ومشي وقفل تليفونه، المهم أنا دلوقتي بقالي اهو ساعة الكمين موقفني، لو أي حد ينفع يجي يخرجني أنا في كمين في شارع العريش في الهرم”.

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يذكر أن الفنان المصي بيومي فؤاد يشارك في الموسم الرمضاني بأكثر من عمل درامي منهم: “رجالة البيت”، و”خيانة عهد”، و”اتنين في الصندوق”.

ومسلسل “رجالة البيت” بطولة أحمد فهمي، وأكرم حسني، وويزو، وبيومي فؤاد، وعارفة عبدالرسول، وغيرهم، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

ومسلسل “خيانة عهد” بطولة يسرا، وجومانا مراد، وحلا شيحة، وعبير صبري، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، وهنادي مهنا، وغيرهم، ومسلسل “اتنين في الصندوق” بطولة حمدي الميرغني، وأوس أوس، وانتصار، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وحاب الجمل.