بعد إعلان زواجها بأيام.. دعوى قضائية ضد غادة عبدالرازق.. والفنانة تعتذر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد الناقد الفني طارق الشناوي أنه سيقوم برفع دعوى قضائية ضد الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، وذلك بعد أن وجهت اتهاما له بأنه يتقاضى أموال كي يكتب عن الأعمال الفنية بشكل جيد.

الأزمة بدأت بعد أن هاجم طارق الشناوي، مسلسل غادة عبدالرازق الجديد “سلطانة المعز”، خلال حوار له مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها “القاهرة الآن”، على قناة العربية الحدث.

غادة ردت على هجوم الشناوي، من خلال خاصية “ستوري” بموقع “إنستجرام”، حيث أشارت إلى أنه يتقاضى أموالاً كي يكتب عن الأعمال الفنية بشكل جيد، كما أكدت أنها دفعت له أموالًا من قبل كي يشيد بمسلسلها “حكاية حياة”.

وفي أول تعليق لطارق الشناوي، في تصريحات صحفية، أكد أنه لن يرد عليها، لكنه سيقاضيها ويتخذ جميع الإجراءات القانونية ضدها.

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وأضاف إنه سيتقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحافيين، ونقابة الممثلين، مؤكدا أنه لن يقيم دعوى قضائية الآن، لأنه إذا تقدم بدعوى قضائية الآن لن يستطيع أن يخاطب الجهات الثلاثة، لذا فهو سينتظر نتيجة تحقيقهم، وإذا لم تكن مرضية له سيقوم برفع دعوى للنائب العام.

الناقد الفني أكد أنه لن يكون هناك صلح نهائياً مع غادة عبدالرازق، ووصفها بأنها انتهكت عرضه، ويجب أن يكون عقابها شديداً ورادعاً.

ومن جانبها، حذفت غادة منشورها، ووضعت منشورا جديدا اعتذرت خلاله عما حدث، حيث كتبت: “ما حدث خطأ غير مقصود من أحد المسئولين عن إدارة السوشيال ميديا الخاصة بي.. ولا يوجد بيني وبين الناقد الفني طارق الشناوي غير كل احترام سواء اتفقنا أو اختلفنا في الرأي وشكراً”.

يذكر أن الفنانة المصرية غادة عبدالرازق قد أعلنت مؤخرا زواجها من مدير التصوير “هيثم زينتا”، مدير تصوير مسلسلها الجديد “سلطانة المعز”.