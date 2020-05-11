كاتي بيري تبكي بسبب الحمل.. وتوجه رسالة للأمهات.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استطاعت النجمة والمطربة الأمريكية كاتي بيري البالغة من العمر 35 عاما، أن تخطف الأنظار نحوها بمجرد ظهورها في “SHEIN Together وهو حدث ضخم في محاولة لجمع الأموال لدعم المتضررين من انتشار فيروس كورونا ” COVID-19 ” ، حيث قدمت عددا من أشهر اغنياتها التي يعشقها جمهورها .

وتحدثت كاتي بيري خلال الحدث عن حملها قائلة : أبكي عندما أنظر إلى أصابع قدمي أو أبكي عندما أقوم بمهام بسيطة ... أعتقد أن ذلك بسبب الهرمونات” .. كما أننى حقا لست معتادة على التواجد مع الكثير من الناس في مكان ضيق أو صغير لفترة طويلة .. فأنا عادة علي الخروج لأغلب الوقت.

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ووجهت كاتي بيري رسالة لكل الأمهات قائلة : أتمنى لجميع الأمهات عيد أم سعيد وأنا متحمسة للغاية..وأعتقد أنني حقا مستعدة للانضمام إلى ناديكم.

وكانت كاتي بيري، قد أعلنت أنها بصدد إطلاق أغنية سينجل جديدة تحمل ” Daisies” وقد قررت بيري أن تطلقها يوم 15 مايو الجاري، و أغنية ” Daisies ” هي واحدة من أغنيات البوم كاتي بيري الخامس و الذي يحمل اسم ” KP5 ” والمقرر أن يتم إطلاقه قريبا.

كما نشرت كاتي بيري علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام ” الصورة الترويجية لأغنيتها الجديدة ” Daisies ” حيث ظهرت كاتي و هي تنظر لأعلي و تبتسم أثناء الاستلقاء وسط الزهور.