صوفي تيرنر تخفي ملامح حملها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجم والمطرب جو جوناس قرر أن يكسر ملل الحجر المنزلي الذاتي بسبب تفشي وباء كورونا ” COVID19 ” و ذهب لنزهه مع زوجته النجمة البريطانية صوفي تيرنر .

وكانت عدسات مصوري ” البابارتزي “، قد التقطت عدة صور لجو جوناس البالغ من العمر 30 عاما، و هو يتجول مع زوجته صوفي تورنر وهم ممسكين بيد بعضهم البعض في إنسينو بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وما لفت الأنظار أن صوفي تيرنر البالغة من العمر 24 عاما، ظهرت مرتدية ملابس فضفاضة للغاية و ذلك لكي تخفي علامات حملها الأول إضافة الي ارتدائها حذاء مريح يحمل شكل أرنب، و لم ينسي الزوجين وضع الأقنعة حفاظا علي صحتهم .

و بمجرد أن ارتدت تورنر الملابس الفضفاضة توقع الكثيرين إنها فعلت ذلك بهدف المحافظة علي الصورة التي رسمها لها جمهورها فهي النجمة ذات الجسد الممشوق .

وكانت صوفي تيرنر قد كشفت مؤخرا، عن أول لقاء جمعها بزوجها المطرب جو جوناس، حيث قالت إنها تقابلت معه في حانة وإنها كانت تعتقد أنه متعدد العلاقات النسائية وكانت تخاف منه ، لذلك قامت بجمع كل أصدقائها الرجال وذهبت إلى لقائه ، وأوضحت تورنر أنها رقصت معه ثم اتخذا ركنا هادئا في البار وتحدثا لساعات طويلة وتغيرت وجهة نظهرها تجاه.