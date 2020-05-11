فن ومشاهير

أول ظهور لإدريس إلبا بعد تعافيه من كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في أول ظهور له عقب إعلان تعافيه من فيروس ، نشرت مجلة "بيبول" الأمريكية صورا للممثل البريطاني الشهير إدريس إلبا، وهو يمارس المشي التي اعتاد عليها، في شوارع العاصمة البريطانية لندن، بالقرب من منزله. 

وظهر إدريس مرتديا قبعة وتي شيرت وبنطلون جينز وحذاء كاجوال، عقب عودته وزوجته سابرينا دوري، من عزلتهما الصحية في مدينة نيومكسيكو.  

وكان إلبا أعلن منتصف الشهر الماضي إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، لافتا إلى أنه بادر بعزل نفسه حينما شعر ببوادر الأعراض حتى يتأكد من التحاليل.

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وأوصى إلبا، في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، متابعيه، بالمكوث في بيوتهم حتى تمر تلك الفترة من تفشي فيروس كورونا واتباع الإرشادات حتى لا يتعرض أي شخص للإصابة بالفيروس، ولا يتسبب أحد في نقل العدوى.  

وتعهد الممثل البريطاني بأن يكشف لمتابعيه مستجدات وضعه الصحي. 

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