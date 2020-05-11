بشرى سارة لمحبي سلسلة "باد بويز"

أعلن منتج سلسلة أفلام الأكشن Bad Boys "باد بويز"، جيري بروكهايمر، نيته في إنتاج جزء رابع من السلسلة، في أعقاب نجاح الجزء الثالث Bad Boys for Life "باد بويز مدى الحياة"، الذي صدر العام الجاري وحقق إيرادات وصلت إلى 419 مليون دولار.

وانطلقت سلسلة "باد بويز" عام 1995 لأول مرة، وشارك في بطولتها ويل سميث ومارتن لورينس، وقاما بدوري محققي شرطة.

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وذكر "بروكهايمر"، أن سر نجاح السلسلة يكمن في إنتاج عمل مرضي للجمهور ولصناعه على حد سواء، مؤكدا أنه سيعمل مع أبطال العمل على تكرار نفس الخلطة في جزء قادم، وفقًا لموقع "فويس أونلاين" الأمريكي.

وصدر الجزء الثالث من السلسلة بعد مرور 17 عامًا على طرح الجزء الثاني بفضل جمهور العمل المخلصين الذين طالبوا بعودة السلسلة الناجحة.



