وسائل إعلام إيرانية: مدمرة للجيش الإيراني تقصف خطأ سفينة حربية إيرانية وأنباء عن مقتل العشرات المزيد

الخليج 365الإثنين 2020/5/11 03:01 ص بتوقيت أبوظبي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الأحد، بأن مدمرة تابعة للجيش الإيراني قصفت بالخطأ سفينة حربية إيرانية وأنباء عن مقتل عشرات الجنود.
وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية، إلى أن استهداف سفينة الإمداد الحربية "كوناراك" تم خلال مناورة في مياه بحر عمان.
وفقا لتقارير نشرها صحفيون محليون على وسائل التواصل الاجتماعي، تم استهداف فرقاطة كوناراك بصاروخ أطلقته فرقاطة جمران .
وأضافت التقارير أنه جرى نقل الطاقم المتضرر من السفينة إلى ميناء تشابهار، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن حصيلة القتلى الرسمية.
يذكر أن سفينة كوناراك إيرانية الصنع، وتعمل في المنطقة الثالثة لعمليات البحرية الإيرانية منذ عامين.
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