خطف ابنة محمد رمضان في "البرنس".. و"شر" أحمد زاهر بالواجهة (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا يتوقف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن الحديث عن حلقات مسلسل "البرنس" للفنان المصري محمد رمضان، فشهدت الحلقة 17 تفاعلًا كبيرًا من قبل المتابعين، خاصة أنها شهدت العديد من الأحداث الشيقة.

وتصدر هاشتاغ محمد رمضان ترند موقع "تويتر"، كما تصدر اسم المسلسل "البرنس" محرك البحث "غوغل"، بعد نهاية الحلقة 17، التي تلقى فيها "رضوان" صدمة خطف ابنته "مريم" على يد شقيقه فتحي "أحمد زاهر" وزوجته فدوى "روجينا".

وبدأت الحلقة بمواصلة "فدوى" مطاردة شقيق زوجها "ياسر"، إلا أنه لم يرد عليها فذهبت إلى منزل والدة فتحي وواجهت "ياسر" وطلبت منه أن يجيب عليها في المرة القادمة.

كما تلقى عبد المحسن "إدوارد" صدمة غير متوقعة بعدما كشفت له مساعدة زوجته أنها "حامل منه"، في حين أصبح محمد رمضان مسيطرًا على الأمور داخل السجن بعد المشادة التي وقعت بينه وبين بعض المساجين.

وذهب "فتحي" بصحبة "فدوى" إلى منزل والد ووالدة "لبنى" زوجة محمد رمضان التي توفيت في الحلقات الأولى من المسلسل، وذلك من أجل التأكد من تواجد ابنة "رضوان" معهما.

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وتأكدت "فدوى" بالفعل أن "مريم" بصحبة جدها وجدتها، وفي المشهد التالي، تواصل محمد رمضان مع والد زوجته الراحلة، ليتفاجأ بأن "فتحي" وضع مادة مخدرة له ولزوجته في "الشاي"، وخطفا "مريم" وفرا هاربين.

وشهدت خطة أحمد زاهر "فتحي"، تفاعلًا كبيرًا من جانب عدد من المتابعين الذين عبروا عن كرههم الشديد له، في ظل كمية "الشر" التي يطلقها طوال حلقات المسلسل، حتى وصل الأمر إلى توعد البعض لزاهر برسائل عبر صفحته الشخصية.

كما أثارت جملة حوارية لأحمد زاهر مع نور اللبنانية، إعجاب العديد من المتابعين، حيث عبر لها عندما اقتحم منزلها مجددًا عن حبه الشديد لها: "إنتي بتدبي إيدك في الزبالة تطلعي رجالة"، في إشارة إلى أنها لا تستطيع اختيار الرجل الصحيح لكي تحبه بعدما تزوجت أول مرة وتوفى زوجها سريعًا، وعندما أحبت "رضوان" دخل السجن.

يذكر أن أحداث المسلسل تدور في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذي يعمل سمكريا في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه؛ ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.