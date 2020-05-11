صدمة النجوم العنيفة برؤية رامز في مقلبه.. ماذا لو كنت مكانهم؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

على الرّغم من الانتقادات الكثيرة التي تطالُ برامج مقالب الممثل المصري "رامز جلال" في كُل عام، والتي تُبث في شهر رمضان بعد الإفطارِ مُباشرةٍ، إلّا أنّه وبدون مُنازع تُحقق برامجه نسب مُشاهدات قياسية تصل إلى الملايين.

وفي عام 2020، اختارَ رامز جلال ألّا يخرج من باطن الأرض مُتنكرًا بزيّ إحدى الزواحف الضّخمة، ولا أن يطير بضيوفه في الطائرة، كما أنّه لم يستقبلهم في بلادٍ بعيدة، بل ولم يتنّكر هذا العام على الإطلاق في برنامجه الذي أطلق عليه اسم "رامز مجنون رسمي".

وتقوم فكرة برنامجه لهذا العام على استقطاب النّجوم إلى دبي، بحجّة إجراء لقاءٍ تلفزيونيّ معهم في برنامج جديد يحمل اسم "كُرسي الحقيقة"، وتعاقد رامز جلال مع المُغنّية والمُذيعة اليمنية "أروى" لكي تستضيف النّجوم بنفسها، وليخفي هويته لأجل ألّا يكتشف الضيّف بأنه مُقدم على برامج مقالب، وخصوصأ بأن رامز معروفٌ بـ "جنونه" وابتكاره أفكارًا "شريرة" لتعذيب ضحاياه.

تبدأ الحلقة بإجلاس الضيف على كُرسيّ وتقوم أروى بإيهامه بأنّه يعمل على تحليل ردّة فعل جسده في حال كان يكذب أم يقول الحقيقة. وبعد سلسلة من الأسئلة التي تُشعر الضّيف بأنّ البرنامج طبيعي ويسير بالمسار المنطقي، تأتي فقرة سؤال الضّيف عن ثلاث شخصيات، يكون أخرها رامز جلال.

وبينما يبدأ الضيف بسرد إجابته عن رامز جلال، يكون الأخير مُختبئًا داخل "ستاند" الصّور، ومن ثمّ يُباغت الضيف ويخيفه بالخروج المُفاجئ من إطار الصورة، لترتسم تعابير الرّعب والصّراخ على وجوه الضيوف.

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وعند هذه المرحلة، تُغادر أروى الأستوديو وتسلّم الرّاية لرامز جلال الذي يبدأ بتعذيب ضيوفه من مقلبٍ لآخر، يبدأها بإصابة النّجم المُستضاف بالدّوار عن طريق تحليق كُرسيّه في الهواء وقلبه بجميع الإتجاهات.

وبعد ذلك، يستكمل رامز استفزاز النّجم من خلال إضافة الألوان الفاقعة على شعره ورش الماء عليه، لينتقل بعدها لفقرة إغراق الفنان في حوض ماءٍ شفاف يرمي داخله العقارب.

لا يتوقّف رامز عند هذا الحد، بل يزيد جُرعة إخافته للضيوف من خلال إحضار الأفعى وتقريبها من وجوههم لدرجة تكاد أن تلمسهم بلسانها.

وفي نهاية الحلقة، يُسقط رامز ضيوفه في حوضِ ماءٍ مخفي تحت الأرض، ليكون قد "أهان" ضيفه بجميع الأشكال، فيدخل النجم الأستديو بأبهى حلة وبكامل أناقته، وليخرج وهو مُبلل وبدون تسريحة وصبغة الشعر تغطي ملابسه!

وفي الفيديو أعلاه، جمعنا لكم ردّات فعل ضيوف رامز جلال عندما يُخيفهم بخروجه المُفاجئ من إطار الصورة الضخمة.