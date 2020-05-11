انتصار الشراح ترتدي باروكة فوق الحجاب.. فهل تسير على خطى صابرين؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة الكويتية انتصار الشراح، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها وهي ترتدي باروكة فوق الحجاب.

وتداول رواد التواصل مقطع فيديو الشراح في المسلسل الكوميدي "سينمائيات 2020"، وتساءل الكثيرون حول سبب ارتداء الباروكة فوق الحجاب، فيما اعتبر آخرون أن الفنانة الكويتية تسير على خطى زميلتها المصرية صابرين.

ونالت الفنانة الكويتية انتقادات من قبل الجمهور، ليس بسبب ارتدائها الباروكة، ولكن بسبب طريقة ارتدائها، حيث ظهر من أسفلها، الحجاب الأسود بشكل واضح، وهو ما جعل البعض يتهمها بالاستسهال في التحضير لشخصيتها، وهو ما تسبب في هذا الخطأ الواضح.

كما اعتبر البعض أن تصرف انتصار الشراح، هو بمثابة تقليد لما كانت تفعله الفنانة المصرية صابرين، قبل خلعها الحجاب مؤخرًا، حيث ظهرت في أكثر من عمل فني مرتدية "باروكة"، لكن دون أن يظهر من أسفلها الحجاب بشكل واضح مثلما فعلت الشراح.

وجاء في التعليقات:"الممثلون استخفوا هالسنه، اقولكم 2020 سنه العجايب حتى انتصار الشراح حطت باروكه فوق الحجاب المشكلة مو بالباروكة لو هي لابستها صح مب مشكلة لكن طرف الحجاب باين، وقبلها سوتها صابرين ".

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وكتبت مغردة:" أحسها تمهد لخلع الحجاب، هم كذا الناس من يكبرون يحبون صغرون نفسهم".

يذكر أنه سبق وأنْ قالت الفنانة في أحد المقابلات إنّها غير راضية عن الأجر الذي تتقاضاه في الوقت الحالي؛ لأنّه لا يتناسب مع خبرتها الفنيّة الكبيرة إلى جانب عدد سنوات عملها، مشيرة إلى أنّها لا تحصل على ما تستحقه.

وأضافت الشراح أنّ المنتجين يقولون لها، إنّ السّبب وراء ذلك هو عدم وجود عدد كبير من المتابعين على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، كما أنّها لا تمتلك صفحات مثل باقي النّجوم، مشدّدة على أنّها لا تحبّ السوشال ميديا.

من جانبه أثار المسلسل الكويتي "سينمائيات 2020" الذي بدأ عرضه منذ بداية شهر رمضان جدلًا كبيرا، بسبب تضمنه اقتباسا صارخا من أفلام سينمائية عالمية.

ويتضمن العمل الذي شارك بكتابته نخبة من الكتَّاب الكويتيين إلى جانب عبد العزيز المسلم، مجموعة من الحلقات المتنوعة بين الكوميديا، والرومانسية، والإثارة، وهو عمل محلي تم اقتباس لوحاته من أفلام عالمية وعربية وإسقاطها على الواقع الكويتي والخليجي، وتقديمها على شكل سينمائي عالمي لمعالجة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الخليجي.