غادة رجب تكشف أسرار حياتها الفنية والشخصية للإعلامي سمير علي

تكشف المطربة غادة رجب العديد من أسرار حياتها الفنية وكذلك الشخصية في برنامج "أهل مصر" مع الإعلامي سمير عمر على شاشة SkyNews عربية، ومن المقرر عرضها خلال الأيام المقبلة.

ويحل زوجها الشاعر عبد الله حسن ضيفًا معها بنفس الحلقة ليتحدثا عن قصة حبهما التي كللت بالزواج، وسبب عدم إقامتهما حفل زفاف، وعن تعرضها للحسد وسقوطها على عينها، كما ستشهد الحلقة فقرة غناية لهما معًا، ويتحدثان ومشاريعهم الفنية المقبلة.

يذكر أن غادة رجب احتفلت بزواجها من الشاعر عبد الله حسن أول يناير 2020، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور نجمات الفن مثل رجاء الجداوي وميرفت أمين وإلهام شاهين ودلال عبد العزيز، وغيرهم من نجوم الفن والإعلام.

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