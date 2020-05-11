دنيا سمير غانم تطرح "شكرا متكفيش" لدعم مركز مجدي يعقوب

طرحت الفنانة دنيا سمير غانم، أغنية جديدة، لدعم ؤمسسة الدكتور مجدى يعقوب للعلاج القلب، الأغنية تحمل اسم «شكرا متكفيش» من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان هشام جمال وتوزيع مادي.



والأغنية التي شاركت بها دنيا سمير غانم تحمل رسالة شكر من القلب إلى كل من يساهمون بالتبرعات لدعم المرضى وخاصة مرضى القلب في ظل هذه الظروف الصعبة، لاحتياجهم رعاية مستمرة وخدمة دقيقة على مدار الساعة حتى في وقت الأزمات لإنقاذ حياتهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

كما توجه المؤسسة من خلال هذا الإعلان الشكر والتقدير إلى الأطقم الطبية في جميع المستشفيات والمؤسسات الطبية على مستوى الجمهورية عرفانا بجهودهم المبذولة لحماية أرواح المصريين معرضين أنفسهم للخطر باعتبارهم خط الحماية والدفاع الأول في معركة مكافحة فيروس كورونا.

وجدير بالذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم والقائمين على هذا العمل الفني بما فيهم الشاعر أمير طعيمة والملحن هشام جمال والموزع مادي قاموا بالتبرع بأجرهم لصالح مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، للمساعدة في علاج مزيد من المرضي وتأمين الحماية لهم في ظل هذه الظروف الحرجة.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا «بدل الحدوتة تلاتة»ويعتمد المسلسل على 3 قصص رئيسية وتدور أحداثه من خلال مجموعة من الحلقات المتصلة المنفصلة، وفي كل قصة منها ملمح من ملامح العلاقات العاطفية، وتعيد دنيا شخصية "لهفة" والتى قدمتها منذ سنوات فى القصة الثانية من المسلسل.

ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال.

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