شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى تنتهى من تسجيل دعاء "انا المكسورة" بتوقيع عمرو الخضرى..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربه مروة ناجي من تسجيل دعاء ديني جديدةبعنوان"أنا المكسوره" بمناسبه شهر رمضان، من كلمات سيد عزمى، وألحان وليد سامى، وتوزيع عمرو الخضري، ومن المقرر أن يتم طرحها الأسبوع الحالي علي يوتيوب.

ومن ناحية أخري طرحت مروة ناجى مؤخرا أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب، بعنوان "لما لقيتك"، وتم تصوير الكليب بالكامل فى لبنان، والأغنية من كلمات أحمد المالكى، وألحان مصطفي العسال، وتوزيع محمد مجدى، وإخراج فادى حداد.

ومنذ عرض الكليب "لما لقيتك" لمروة، كان من بين المهنئين من الوسط الفني كل من الفنانة زينة، والمطرب حسام حبيب، والشاعر الغنائي خالد تاج الدين، والملحن عزيز الشافعي، والفنان إيهاب فهمى، والملحن محمد رفاعي، والإعلامي محمد نشأت، والملحن وليد سعد، والمخرجة بتول عرفه وغيرهم من كبار الملحنين والشعراء.

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واستقرت مروة ناجي في الأيام الماضية على أغنية جديدة من كلمات الشاعر محمود عبد الله، ومن المقرر أن تضمها لألبومها الجديد، والأغنية من ألحان محمد النادى، ولم يستقر على اسمها حتى الآن، ومن المقرر تسجيلها خلال الفترة المقبلة، وقالت مروة ناجى لـ"الخليج 365"، إن الأغنية مختلفة وجديدة عليها وتقدم من خلالها الرومانسية بشكل مختلف.