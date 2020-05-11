شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ريهام حجاج تكشف مؤامرة محمود حميدة فى "لما كنا ‏صغيرين"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت "دنيا" ريهام حجاج خيوط المؤامرة التى تحاك ضدها من ‏رجل الأعمال "سليم" محمود حميدة، إذ دخل فيلتها وأخذ عقود فيلتها ‏التى تثبت ملكيتها لعمها "عماد رشاد" ليحاول أن يضغط عليها ‏وتتوقف عن تتبعه والدفاع عن صديقتها "نهى" التى يتهمها "سليم" ‏بتجارتها فى المخدرات .‏

وبدأت الحلقة 17 من مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجوم ريهام ‏حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوى، بذهاب "ياسين" خالد النبوى ‏إلى مكتب رئيس النيابة المسئول عن قضية مقتل "نهى" ، ‏والمحبوس فيها أخيه "حسن" نبيل عيسى، ليطلعه على الصورة التى ‏تجمع صافى بـ"سليم" محمود حميدة، والتى قد تعيد التحقيقات من ‏جديد للإيقاع بسليم.‏

تذهب قوة من الشرطة لتقتحم شقة "صافى"، فيجدون سكانًا جدد ‏للشقة بعقد إيجار بتاريخ قديم، بتخطيط من "وفيق" أشرف زكى، ‏محامى "سليم" محمود حميدة الذى نجح فى تهريبها.‏

وشهدت أحداث الحلقة طلب "سليم" محمود حميدة، مقابلة "وائل" ‏كريم قاسم، ليحاول تجنيده للتعامل مع موردى المخدرات فى أوروبا، ‏ويستخدم فى ذلك الترهيب والترغيب، الأول لأن شهادة الخدمة ‏العسكرية لوائل مزورة كما أنه معرض لدفع شرط جزائى حال ‏استقالته من الشركة، أما عن الترغيب فعرض عليه "سليم" عائد ‏مادى كبير، لكن "وائل" يرفض فى النهاية .‏

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ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة‎ dmc ‎الساعة ‏‏9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى ‏القناة الأولى المصرية الساعة 11 ‏مساء‎.‎

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد ‏رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن ‏سلامة وإخراج محمد ‏على‎.‎