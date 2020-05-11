- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ريهام حجاج تكشف مؤامرة محمود حميدة فى "لما كنا صغيرين" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت "دنيا" ريهام حجاج خيوط المؤامرة التى تحاك ضدها من رجل الأعمال "سليم" محمود حميدة، إذ دخل فيلتها وأخذ عقود فيلتها التى تثبت ملكيتها لعمها "عماد رشاد" ليحاول أن يضغط عليها وتتوقف عن تتبعه والدفاع عن صديقتها "نهى" التى يتهمها "سليم" بتجارتها فى المخدرات .
وبدأت الحلقة 17 من مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجوم ريهام حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوى، بذهاب "ياسين" خالد النبوى إلى مكتب رئيس النيابة المسئول عن قضية مقتل "نهى" ، والمحبوس فيها أخيه "حسن" نبيل عيسى، ليطلعه على الصورة التى تجمع صافى بـ"سليم" محمود حميدة، والتى قد تعيد التحقيقات من جديد للإيقاع بسليم.
تذهب قوة من الشرطة لتقتحم شقة "صافى"، فيجدون سكانًا جدد للشقة بعقد إيجار بتاريخ قديم، بتخطيط من "وفيق" أشرف زكى، محامى "سليم" محمود حميدة الذى نجح فى تهريبها.
وشهدت أحداث الحلقة طلب "سليم" محمود حميدة، مقابلة "وائل" كريم قاسم، ليحاول تجنيده للتعامل مع موردى المخدرات فى أوروبا، ويستخدم فى ذلك الترهيب والترغيب، الأول لأن شهادة الخدمة العسكرية لوائل مزورة كما أنه معرض لدفع شرط جزائى حال استقالته من الشركة، أما عن الترغيب فعرض عليه "سليم" عائد مادى كبير، لكن "وائل" يرفض فى النهاية .
ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة dmc الساعة 9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 مساء.
مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ريهام حجاج تكشف مؤامرة محمود حميدة فى "لما كنا صغيرين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.