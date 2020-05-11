شكرا لقرائتكم خبر عن قتل فتوة الجمالية أحمد خليل وزوجته أحباب فى الحلقة 18 من مسلسل الفتوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر القتل والدم على الحلقة 18 من مسلسل الفتوة للنجم ياسر جلال، حيث قتل فتوة حى الجمالية المعلم صابر أبو شديد غدرا من المعلم فرج بتحريض من رياض الخولى وقبلها قتلت زوجته أحباب الفنانة عبير فاروق غدرا أيضا.



مقتل احمد خليل

كما شهدت الحلقة معركة شرسة حاول فيها رياض الخولى قتل حسن الجبالى "ياسر جلال" لكنه لم يتمكن وكان من قبل فى بداية الحلقة قد حاول محمود حافظ "فضل" قتل ثريا الفنانة غادة طلعت.

المعلم صابر أبو شديد قتل أمام حسن الجبالى وقبل طلوع روحه سأله عن قاتل والده لكنه أمنه أمانة قبل رحيله فقال له: "خد بالك من ليل ابنتى فهى أمانة فى عنقك".

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عبده سيد اللبان

كانت قد تركت جميلة الغازية حارة الجمالية وقبل رحيلها حاول المعلم عزمى "أحمد صلاح حسنى" أن يثنيها عن ترك الحارة ويعترف لها بأنه يراها ست الستات، فى نفس الوقت تلملم زينب الجبالى ملابسها وتذهب لأمها إنعام سالوسة التى تأخذها بالحضن وتسامحها بعد أن تطلب منها السماح والعفو .

وكان عبده ابن سيد اللبان يبلغ والده بأنه يحب "نورا" بنت حسن الجبالى ويخبره بأنه سوف يذهب ليقابل والدها حتى إذا رفض الذهاب معه لكن رياض الخولى يخبره بأنه لن يكون هناك حسن الجبالى.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وإنعام سالوسة، وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.