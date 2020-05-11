شكرا لقرائتكم خبر عن ‏"لما كنا صغيرين" الحلقة 17.. محمود حميدة يحاول تجنيد كريم ‏قاسم فى تجارة المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة 17 من مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجوم ‏ريهام حجاج ومحمود حميدة، وخالد النبوى، طلب "سليم" محمود ‏حميدة، مقابلة "وائل" كريم قاسم، ليحاول تجنيده للتعامل مع موردى ‏المخدرات فى أوروبا، ويستخدم فى ذلك الترهيب والترغيب، الأول ‏لأن شهادة الخدمة العسكرية لوائل مزورة، كما أنه معرض لدفع شرط ‏جزائى حال استقالته من الشركة، أما عن الترغيب فعرض عليه ‏‏"سليم" عائد مادى كبير، لكن "وائل" يرفض فى النهاية .‏

ويتكشف خلال الحلقة خيط جديد فى القصة، ففى الحلقة 14 ‏استقبل "ياسين" خالد النبوى، سيدة تدعى "مدام رانيا" يبدو أنها على ‏علاقة قوية بـ"سليم" محمود حميدة وتعرف الكثير عنه، إلا أن ‏الكاتب أيمن سلامة أجل الإفصاح عن هذا السر ليتضح خلال ‏الحلقة 17 إذ ذهبت تلك السيدة إلى "سليم" لتخبره أن بينهما "ابنة" ‏دون أن يعرف وتتركه وتمشى .‏

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ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة‎ dmc ‎الساعة ‏‏9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى ‏القناة الأولى المصرية الساعة 11 ‏مساء‎.‎

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد ‏رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن ‏سلامة وإخراج محمد ‏على‎.‎