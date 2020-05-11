شكرا لقرائتكم خبر عن "لما كنا صغيرين" الحلقة 17.. محمود حميدة يحاول تجنيد كريم قاسم فى تجارة المخدرات والان مع تفاصيل الخبر
ويتكشف خلال الحلقة خيط جديد فى القصة، ففى الحلقة 14 استقبل "ياسين" خالد النبوى، سيدة تدعى "مدام رانيا" يبدو أنها على علاقة قوية بـ"سليم" محمود حميدة وتعرف الكثير عنه، إلا أن الكاتب أيمن سلامة أجل الإفصاح عن هذا السر ليتضح خلال الحلقة 17 إذ ذهبت تلك السيدة إلى "سليم" لتخبره أن بينهما "ابنة" دون أن يعرف وتتركه وتمشى .
ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة dmc الساعة 9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 مساء.
مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.
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