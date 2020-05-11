شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الفتوة الحلقة 18.. ياسر جلال يترك الذهب أمانة عند الشيخ مبروك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "الفتوة" محاولة لـ "فضل" في قتل "ثريا" بعد ذهابها لزوجته والتوقيع بينهما وإدخال الشك فى قلبها، وتحاول المعددة "الندابة" أحلام الجريتلي أن تقنع ابنتها "شكر" بالزواج من المعلم فرج، ولكنها تخبرها بأنها تحب أحمد خالد صالح، وبالصدفة يشاهد فضل نورا حسن الجبالى مع ابن سيد اللبان وهما يتحدثان في مكان بمفردهما .



ثريا

وتترك جميلة الغازية حارة الجمالية وقبل رحيلها يحاول المعلم عزمي "أحمد صلاح حسني" أن يثنيها عن ترك الحارة ويعترف لها بأنه يراها ست الستات، في نفس الوقت تلملم زينب الجبالي ملابسها وتذهب لأمها أنعام سالوسة التي تأخذها بالحضن وتسامحها بعد أن تطلب منها السماح والعفو.

حسن الجبالي "ياسر جلال" يقابل الشيخ مبروك ويعطيه الذهب الخاص بالكنز الذي وجده والده. وفى مشهد آخر ياسر جلال يجلس مع شقيقته زينب ويخبرها بأنه سوف يعيد حق والده.



انعام سالوسة

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.