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شكرا لقرائتكم خبر عن "لما كنا صغيرين" الحلقة 17.. ريهام حجاج تفكر فى الهروب من الصراع والان مع تفاصيل الخبر
تذهب قوة من الشرطة لتقتحم شقة "صافى" فيجدون سكانًا جدد للشقة بعقد إيجار بتاريخ قديم، بتخطيط من "وفيق" أشرف زكى، محامى "سليم" محمود حميدة الذى نجح فى تهريبها.
وعلى صعيد آخر تفكر "نهى" ريهام حجاج فى السفر إلى لندن، للهروب من الصراع الدائر حولها وخوفا على حياتها بعدما شكت أن "سليم" محمود حميدة يسعى للتخلص من حياتها .
ويتكشف خلال الحلقة خيط جديد فى القصة، ففى الحلقة 14 استقبل "ياسين" خالد النبوى سيدة تدعى "مدام رانيا" يبدو أنها على علاقة قوية بـ"سليم" محمود حميدة وتعرف الكثير عنه، إلا أن الكاتب أيمن سلامة أجل الإفصاح عن هذا السر ليتضح خلال الحلقة 17 إذ ذهبت تلك السيدة إلى "سليم" لتخبره أن بينهما "ابنة" دون أن يعرف وتتركه وتمشى.
تذهب "دنيا" ريهام حجاج لمنزل "ياسين" لتخبره أنها ستسافر إلى لندن لتكمل حياتها فى الخارج، خوفا على حياتها، وتخبره بخيبة أملها وأنها تشعر أنه لن يصل إلى شىء مع "سليم" محمود حميدة، لكنه لا يوافق على سفرها، فهى معروف عنها الوقوف بجانب أصحابها فى الأزمات إلى النهاية، وخلال جلستهما تدخل أم "ياسين" وتقابل "دنيا" مقابلة سيئة فهى غير مرحب بها لأنها فى ظن الأم السبب فى حبس ابنها "حسن" نبيل عيسى، وتعرض "ياسين" لإطلاق نار كان من الممكن أن يودى بحياته.
ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة dmc الساعة 9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 مساء.
مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.
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