شكرا لقرائتكم خبر عن ‏"لما كنا صغيرين" الحلقة 17.. ريهام حجاج تفكر فى الهروب من ‏الصراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة 17 من مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجوم ريهام ‏حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوى، بذهاب "ياسين" خالد النبوى ‏إلى مكتب رئيس النيابة المسئول عن قضية مقتل "نهى"، ‏والمحبوس فيها أخيه "حسن" نبيل عيسى، ليطلعه على الصورة التى ‏تجمع صافى بـ"سليم" محمود حميدة، والتى قد تعيد التحقيقات من ‏جديد للإيقاع بسليم.‏

تذهب قوة من الشرطة لتقتحم شقة "صافى" فيجدون سكانًا جدد ‏للشقة بعقد إيجار بتاريخ قديم، بتخطيط من "وفيق" أشرف زكى، ‏محامى "سليم" محمود حميدة الذى نجح فى تهريبها.‏

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وعلى صعيد آخر تفكر "نهى" ريهام حجاج فى السفر إلى لندن، ‏للهروب من الصراع الدائر حولها وخوفا على حياتها بعدما شكت ‏أن "سليم" محمود حميدة يسعى للتخلص من حياتها . ‏

ويتكشف خلال الحلقة خيط جديد فى القصة، ففى الحلقة 14 ‏استقبل "ياسين" خالد النبوى سيدة تدعى "مدام رانيا" يبدو أنها على ‏علاقة قوية بـ"سليم" محمود حميدة وتعرف الكثير عنه، إلا أن ‏الكاتب أيمن سلامة أجل الإفصاح عن هذا السر ليتضح خلال ‏الحلقة 17 إذ ذهبت تلك السيدة إلى "سليم" لتخبره أن بينهما "ابنة" ‏دون أن يعرف وتتركه وتمشى.‏

تذهب "دنيا" ريهام حجاج لمنزل "ياسين" لتخبره أنها ستسافر إلى ‏لندن لتكمل حياتها فى الخارج، خوفا على حياتها، وتخبره بخيبة ‏أملها وأنها تشعر أنه لن يصل إلى شىء مع "سليم" محمود حميدة، ‏لكنه لا يوافق على سفرها، فهى معروف عنها الوقوف بجانب ‏أصحابها فى الأزمات إلى النهاية، وخلال جلستهما تدخل أم ‏‏"ياسين" وتقابل "دنيا" مقابلة سيئة فهى غير مرحب بها لأنها فى ‏ظن الأم السبب فى حبس ابنها "حسن" نبيل عيسى، وتعرض ‏‏"ياسين" لإطلاق نار كان من الممكن أن يودى بحياته.‏

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ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة‎ dmc ‎الساعة ‏‏9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى ‏القناة الأولى المصرية الساعة 11 ‏مساء‎.‎

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد ‏رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن ‏سلامة وإخراج محمد ‏على‎.‎