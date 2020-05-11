شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الفتوة الحلقة 18.. رياض الخولى يكشف لعزمى علاقة ياسر جلال بمى عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث ساخنة شهدتها الحلقة 18 من مسلسل الفتوة، حيث يكشف رياض الخولي لأحمد صلاح حسني عن علاقة ياسر جلال بمي عمر شقيقته "ليل" كما يطلب منه أن ينتقم لشرفه ولكن عزمي يرفض قتل ياسر جلال.

أما فضل فيحاول قتل ثريا بعد ذهابها لزوجته والتوقيع بينهما وإدخال الشك في قلبها، وتحاول المعددة "الندابة" أحلام الجريتلي أن تقنع ابنتها "شكر" بالزواج من المعلم فرج ولكنها تخبرها بأنها تحب أحمد خالد صالح، وبالصدفة يشاهد فضل نورا حسن الجبالى مع ابن سيد اللبان وهما يتحدثان في مكان بمفردهما.





تترك جميلة الغازية حارة الجمالية وقبل رحيلها يحاول المعلم عزمي "أحمد صلاح حسني" أن يثنيها عن ترك الحارة ويعترف لها بأنه يراها ست الستات، في نفس الوقت تلملم زينب الجبالي ملابسها وتذهب لامها انعام سالوسة التي تاخذها بالحضن وتسامحها بعد أن تطلب منها السماح والعفو .

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حسن الجبالي "ياسر جلال" يقابل الشيخ مبروك ويعطيه الذهب الخاص بالكنز الذي وجده والده. وفى مشهد آخر ياسر جلال يجلس مع شقيقته زينب ويخبرها بأنه سوف يعيد حق والده، وتعود أحباب لمنزل المعلم صابر وتستقبلها ابنتها "ليل" وزوجها المعلم صابر أبو شديد الفنان أحمد خليل، وتظهر علامات السعادة على وجه ليل لكن تتسلل فتاة مجهولة وتقتل السيدة أحباب زوجة الفتوة وأم ليل .



عبده ابن سيد اللبان يبلغ والده بانه يحب " نورا " بنت حسن الجبالي ويخبره بانه سوف يذهب ليقابل والدها حتي اذا رفض الذهاب معه لكن رياض الخولي يخبره بانه لن يكون هناك حسن الجبالي .

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس .