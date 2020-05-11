شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى لأيتن عامر: هتوحشيني يا رورو.. والفنانة ترد: لا جايالك تانى متخافش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الأحداث القادمة من مسلسل "فرصة تانية" ستكون أكثر سخونة من الأحداث السابقة، حيث انتحرت ريهام، وهى الشخصية التى تجسدها أيتن عامر فى المسلسل، والذى لاقى نجاحا كبيرا فى الأيام الماضية.

الفنان أحمد مجدى نشر صورة أيتن عامر وهى غارقة فى دماءها، والتقط معها صورة سيلفى، وعلق عليها قائلا: "هتوحشيني يا رورو"، ولكن أيتن عامر ردت عليه قائلة: "لا جايالك تانى متخافش".

Advertisements



ايتن عامر وأحمد مجدى

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

وبدأت أحداث الحلقة الـ 17 من المسلسل بحضور الشرطة إلى منزل زياد (أحمد مجدى) للقبض عليه ونقل جثمان ريهام (أيتن عامر) ويتم التحقيق مع زياد وتوجيه تهمة القتل له، ورغم إنكاره إلا أن النيابة تخبره بوجود بصماته على السكين التى قتلت بها ريهام ويتم إيداعه فى الحبس 4 أيام على زمة التحقيق.