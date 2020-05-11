شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "عمر ودياب" الحلقة 17.. على ربيع وخاطر يتجهان إلى عالم الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة السابعة عشر من مسلسل "عمر ودياب" بتسجيل كل من على ربيع ومصطفى خاطر "عمر ودياب" فيديوهات على تطبيق تيك توك وبدأ عدد المتابعين يزداد، ولكن النحس لاحقهما، حيث قام أحد الأشخاص بسرقة الحساب.

وقرر الثنائي الاتجاه للغناء وطرح أغانيهم على موقع يوتيوب، وبالفعل بدأ البحث عن أشخاص متخصصين في هذا الأمر، وكوّنا فرقة خاصة بهما تحمل اسم "الكفتجية" وقاموا بتسجيل أغنية على طريقة الراب.

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مسلسل عمر ودياب يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.

وفى سياق آخر، شارك النجم المصري محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، مؤخرا عبر حسابه على إنستجرام"، بصورة أثناء متابعته لمسلسل "عمر ودياب"، والذى يعرض حاليا على قناتى ON والحياة.