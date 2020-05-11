شكرا لقرائتكم خبر عن "ونحب تانى ليه" الحلقة 17.. الغيرة تدفع شريف منير للتشاجر مع أحمد جمال سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 17 من مسلسل ياسمين عبد العزيز "ونحب تانى ليه"، والذى يعرض على قناة CBC، وcbc دراما، سفر غالية "ياسمين عبد العزيز" مع فريق عمل الفيلم لمرسى علم وذلك لبدأ تصوير مشاهدها، وكان معها كل من عبد الله الروبى "شريف منير" طليقها، ووليد "أحمد جمال سعيد" بطل الفيلم، ولم تسلم ياسمين من مضايقات وليد منذ اللحظة الأولى منذ وصولها، حيث حاول أن يكون معها فى نفس مبنى الفندق ولكن تدخل شريف منير ورفض ذلك بحجة ضرورة وجوده بجانب موقع التصوير .

ذهب وليد إلى حجرة غالية متحججا باقتراحه لبعض ديكورات الفيلم ولكن أحرجته غالية، وقالت إن هذا من شأن المخرج وليس من شأنه، وتدخل شريف للمرة الثانية ليسأله عن سبب مجيئه لغرفة غالية، فيتركه متحججا بالهاتف، ويحاول عبد الله أن ينصح غالية بصده وألا تعطى له فرصة للحديث معها.

وأثناء تناول العشاء فى نهاية اليوم يذهب وليد ليجلس مع غالية ويطلب من صديقتها علا رشدى أن تتركهما بمفردهما، ويحاول أن يعبر لها عن إعجابه بها، ويطلب منها أن يكونا أصدقاء مقربين، وعندما يراه عبد الله الروبى يجن جنونه ويذهب إليهم ويسأله "أنت عايز إيه من غالية بالظبط"، يعترض وليد على طريقة عبد الله فى الحديث معه وتحدث مشادة كلامية بينهما تنتهى بتدخل منتج العمل ويهدده وليد باعتذاره عن الفيلم .

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