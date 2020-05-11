شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد لـ"الخليج 365": مشاركتى فى "الاختيار" واجب وطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حفاوة شديدة أحاطت بالنجم عمرو سعد من قبل الجمهور عقب ظهوره كضيف شرف فى مسلسل "الاختيار"، واحتل تريند تويتر عقب انتهاء الحلقة السادسة عشر والسابعة عشر أيضا، حيث أعرب عن سعادته بالمشاركة فى هذا المسلسل الكبير، معتبرا إياه عملا وطنيا مهمًا.

وقال عمرو سعد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لم أتردد لحظة فى مشاركتى كضيف شرف بمسلسل الاختيار، وأعتبر هذا واجبا وطنيا"، مؤكدا أن العمل يحمل رسائل شديدة الأهمية والتأثير، خصوصا أنه يحكى عن واقع مجتمعى حدث بالفعل.

وأضاف: "الفن مدين للوطن بأعمال كثيرة من هذه النوعية التى تخدم الوطن والصالح العام، وهذا يؤكد أهمية الفن وتأثيره ودوره فى المجتمع ورسائله التى تصل سريعا إلى الشعب"، موجها الشكر لكل القائمين على العمل من ممثلين وإخراج وفنيين وعمال وشركة سينرجى المنتجة لهذا المسلسل، مشددا على أن العمل تجربة مهمة جدا، ويجب أن نكرر مثلها فى المستقبل.

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وظهر عمرو سعد كضيف شرف فى مسلسل "الاختيار"، حيث ذهب مع "المنسى" يجسد شخصيته أمير كرارة فى عملية القبض على "أبو صهيب" القناص التكفيرى بعدما حددوا المكان الذى يتواجد فيه لتلقي العلاج.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة سينرجى تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة "ON E" الساعة التاسعة مساءً.