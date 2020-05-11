فيديو| هذا ما قاله أحمد إبراهيم لابنه في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الموزع أحمد إبراهيم عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو من احتفال ابنه مالك بعيد ميلاده. وكتب: "ابني مالك الحنين الجدع، كل سنة وأنت طيب، ربنا يحفظك أنت وعيسى ويديم عليكم الصحة والستر ويجعلكم من الصالحين". وكان أحمد إبراهيم قد وجه تحية لزوجته الأولى في يوم المرأة العالمي، مما دفع البعض لترويج العديد من الشائعات التي تؤكد انفصاله عن زوجته الثانية الفنانة أنغام.

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