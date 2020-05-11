محمد أحمد ماهر يساعد محمد رمضان في الاطمئنان على نجلته في "البرنس"

بعد مشاجرة كبيرة بين محمد رمضان (رضوان البرنس)، ومحمد أحمد ماهر (صلاح)، وذلك دفاعاً عن صديق طفولته محمد مهران (حمادة) شقيق نور اللبنانية (علا)، تتدخل جدعنة (صلاح) وتساعد (رضوان) بالإطمئنان على إبنته (مريم) من خلال حصوله على هاتف محمول، ليجري مكالمة لحماة ليطمئن على إبنته.
ولكن بمجرد محادثة (رضوان) إلى والد زوجته نجلاء بدر(لبنى) يكتشف بأن إبنته قد خطفت على يد شقيقه أحمد زاهر (فتحي) وزوجته الثانية روجينا (المعلمة فدوة)، فينهار (رضوان) في السجن ويصرخ بشده، ولكنه يكتشف امن السجن بان لديه هاتف محمول صغير.
وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجممحمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده، يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والده، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه.
يذكر ان مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.
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