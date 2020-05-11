غادل إمام يرقص على"شقلطوني في بحر بيرة" الحلقة 17 من فالنتينو

تدور أحداث الحلقة السابعة عشر من المسلسل الرمضاني "فالنتينو" حول زواج الزعيم عادل إمام (فالنتينو) من داليا البحيري (نور فالنتينو) وإنتقالهم لفيلا جهزها (فالنتينو) للزواج.

وتستكمل الحلقة برقص (فالنتينو) مع زوجته الثانية (نور) على أنغام مهرجان (شقلطوني في بحر بيرة) حيث تعاتبه على غيابه ليعدها بذهابه لها ليلًا طالبًا منها تحضير (فلاشة) لمطرب المهرجانات حمو بيكا، للرقص عليها وهو ما حدث بالفعل.

وتشهد الحلقة عودة طليق وفاء صادق (جيلان) بعد غياب 7 سنوات

ليقنعها بأن غيابه كان لصالحها خوفاً عليها من القتل بسبب تورطه في غسيل أموال وهو ما جعله يطلقها غيابياً ويهرب إلى الخارج.

وتتابع الحلقة بقيام أمن الكومباوند الذي يسكن به (فالنتينو) بمتابعة رقصه مع زوجته (نور) من شباك الفيلا.



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وتنتهي الحلقة بإكتشاف دلال عبد العزيز (عفاف عصمت) زوجة (فالنتينو) الأولى ووالده أولاده، شراءه فيلا جديدة، ولكنها لم تخبره باكتشافها الأمر

لتطلبه لمرافقتها لمشوار وتأخذه على عنوان فيلته الجديدة، وهو ما جعله يشعر بأنها علمت بزواجه من (نور فالنتينو).

يذكر أن مسلسل "فالنتينو" بطولة كلاً من الزعيم عادل إمام، زلال عبد العزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، حمدي الميرغني، وفاء صادق، محمد الكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف .أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام

وتدور أحداثه حول نور عبدالمجيد الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته، ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.