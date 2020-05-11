سفير مالطا يستقيل من منصبه بسبب “هتلر”

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وأوضح البيان أن وزير الخارجية، إيفارست بارتولو “شدد حين قبل استقالة السفير بأثر فوري على أن تعليقات السفير عن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لا تمثل الصداقة والاحترام المتبادل بين مالطا وألمانيا”.
وكتب مايكل زاميت تابونا في منشور على فيسبوك، الجمعة، الذي وافق الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا “منذ 75 عاما أوقفنا هتلر. من سيوقف أنغيلا ميركل؟ إنها أنجزت حلم هتلر! بالسيطرة على أوروبا”.
وقال إيفاريست باراتولو، وزير خارجية مالطا، لصحيفة تايمز أوف مالطا إن ألمانيا ستتلقى اعتذارا رسميا نظير ما أقدم عليه السفير.
يذكر أن تابونا عين سفيرا عام 2014، في حين كان يعمل في السابق كرجل أعمال.
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