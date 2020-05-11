كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر لهذا السبب.. هاجر الشرنوبي تقدم بلاغ ضد محمد شاهين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت شاشة قناة "النهار دراما" عرض الحلقة 18 العديد من الأحداث المثيرة للغاية بعدما قابلت الفنانة هاجر الشرنوبي "سامية" خطيبها السابق الفنان محمد شاهين "يونس" وطلب منه أموالها التي أعطتها له من أجل شراء شقة ليتزوجوا فيها، ولكنه فرض.

ثم قررت سامية هي وشقيقها وليد الانتقام من يونس، وقامت بالذهاب إلى القسم وقدمت بلاغ ضده واتهمته بالسرقة.

مسلسل "جمع سالم" يشارك في بطولته زينة ودلال عبدالعزيز ومحمد علاء وملك قورة ومحمد شاهين وعادل عبدالرازق وسلوى خطاب، ومن إخراج إيمان حداد.

