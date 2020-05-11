كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجلاء بدر عن غادة عبدالرازق: كان ليا الحظ أني اقف أمامها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الفنانة نجلاء بدر فيديو عبر صفحتها الرسمية خلال موقع الصور والفيديوهات "أنستجرام"، لتشارك به جمهورها ومتابعيها مضمونه عن حبها للفنانة غادة عبد الرازق لتحي به ذكرى سابقة جمعت بينهم.

وظهرت نجلاء بدر في إحدى الحفلات جمعت بينها وبين الفنانة عادة عبد الرازق، ليستمر الحديث بينهم، وعلقت "بدر" على الفيديو قائلة:" الفنانة غادة عبد الرازق تاريخ فني كبير أمتعتنا بفن لا يتكرر، كان لي الحظ أني أقف أمامها وأشارك بدور صغير في مسلسل حكاية حياة، اللي حقق نجاح كبير كعادتها في اعمالها، تحياتي لها وحبي وتقديري".

ونالت تعليقات من العديد ومنهم الفنانة غادة عبد الرازق قائلة:" ميرسي جدا حبيبتي انتي كمان ممثلة هائلة، وعلق الفنان عمرو السعيد قائلا :" عقبالما نشتعل سوا بحبك يا نوجا ياغالية".

والجدير بالذكر أن الفنانة نجلاء بدر شاركت في مسلسل "البرنس" المذاع في الموسم الرمضاني ٢٠٢٠، للمشاركة مع الفنان محمد رمضان حيث يجسد دور بطولة المسلسل، ويشارك في هذا العمل عدد كبير من نجوم الفن منهم محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، دنيا عبدالعزيز، إدوارد، نور اللبنانية وعبدالعزيز مخيون وريم سامي و محمد حاتم ورحاب الجمل.