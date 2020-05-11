كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عمر كمال: "مش ببص يمين ولا شمال في الكباريه.. ولو أبويا عايش ماكنتش غنيت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح المطرب عمر كمال أن والده كان تُوفي قبل عمله في مجال الغناء،لافتًا إلى أن والده كان مُلتزمًا دينيًا،وأنه لو كان على قيد الحياة لم يكن سيسمح له بالعمل في مجال الفن.

تحدث عمر كمال خلال لقائه في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي،أنه كان لا يجرؤ على إخبار والده بأنه يريد الفن في مجال الغناء،وأنه تُوفي دون معرفته أن صوته رائع،حيث قال :"أبويا مات قبل ما أغني ومشفش نجاحي وكان ملتزمًا دينيًا ومكنش يعرف إن صوتي كويس وكنت لا أجرؤ أقوله عايز أغني، وأهلينا واخدين انطباع عن الوسط إنه كله مش كويس ولكن كل حته فيها الحلو والوحش" .

وأشار المطرب عمر كمال أنه لا يتعاطى أي مخدرات،وأنه يحافظ على أداء جميع الصلوات، مُوضحًا ئ:"حياتي نضيفة لا بشرب سيجارة ولا غيره، وبحافظ على فرض ربنا، وأنا لو اشتغلت في كباريه أو ديسكو زي ما بخش زي ما بطلع لا ببص يمين ولا شمال وبخلص شغل وامشي".

وأضاف عمر كمال قائلًا :"حتى لو دخلت كبارية مش بيغير فيا حاجة ولم أتلوث، وماشي بمبدأ ربي رب قلوب، وكل واحد حر وعمري ما غنيت للحشيش وعمري ما غنيت لفظ خارج في المقاطع بتاعتي في الأغاني المشتركة".