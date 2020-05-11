كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الجمهور يشيد بأداء سارة عادل في سباق دراما رمضان 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توالت التعليقات العديدة من الجمهور على الأعمال التي تشارك فيها الفنانة سارة عادل والتي قام بتجسيد الشخصيات فيها ببراعة.

وعلق أحد المتابعين على أعمالها قائلاً: "سارة عادل مكسب رمضان السنة دي موهوبة وعظمة جداً، يارب دايما في نجاح وتبهرنا دايما بموهبتها".

وتجسد الفنانة سارة عادل شخصية منار زوجة البطل الشهيد أحمد المنسي في مسلسل "الاختيار" مع الفنان أمير كرارة، وتجسد دور سليمة في مسلسل "النهاية" مع الفنان يوسف الشريف.

وقد شاركت الفنانة سارة عادل مؤخرًا في مسلسل "حواديت الشانزليزيه وجسدت به شخصية "نادية"، مع كل من إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، أماني كمال، مي سليم، وأخرون.