كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أخاص.. كرم حسني: عن تجربته في مسرحية "عطل فني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفنان أكرم حسني، عن تجربته في مسرحية "عطل فني" ، عن ردود أفعال الجمهور على المسرحية، كواليس العمل في المسرحية.

وفي تصريح خاص ل"الخليج 365 الفني" قال:" استقبال الجمهور لنا كان رائع، فاق كل التوقعات، أعجب الجمهور بالمسرحية كثيراً وكان العدد كبير للغاية، قامت إدارة المسرح بفتح الأماكن المغلقة للحضوؤ بسبب كثرة العدد، الجمهور السعودي ذواق للفن، يحبه كثيراً".

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وأستكمل حديثه قائلاً:"أتمنى أن تمر هذه الأزمة بخير، نستكمل العرض سواء في السعودية أو مصر، كنت سعيد كثيراً بردود الأفعال التي حدثت في المملكة العربية السعودية"

يشارك أكرم حسني في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "رجالة البيت" بطولته هو و أحمد فهمي، ويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.

ويعرض المسلسل على قناة "سي بي سي" الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى "سي بي سي دراما" الساعة 12 منتصف الليل.