كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بـ"100وش".. عمر كمال يُهاجم حسن شاكوش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المطرب عمر كمال عن استيائه الشديد من طريقة حديث صديقه حسن شاكوش عنه في وسائل الاعلام،لافتًا إلى أن سبب خلافه معه ليس بسبب الأموال لكن بسبب طريقة حديثه السيئة عنه، مُوضحًا: "المشكلة بيني وبين شاكوش مش مادية ولكن مشكلة أدبية، وأنا مش بحب شغل الصفار واحنا كده بنتعامل بميت وش، احنا بشكل عام بنتكلم لكن اللي في القلب في القلب وده شغل نفاق".

تحدث المطرب عمر كمال خلال لقائه في لقاء برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة ايناس الدغيدي، بأنه كان مُتفقًا مع حسن شاكوش في البداية على عدم حصوله على حقوق مادية من أغنية" بنت الجيران"لذلك لم يتقاضى منه مقابلاً عليها، لافتًا أن أجره إزداد بعدها بسبب مجهوده وأن ذلك رزق من الله ومكافأة له على تعبه.

وحرص عمر كمال على الرد على تصريحات حسان شاكوش التي ادعى فيها بأنه صاحب الفضل في نجاح عمر كمال كمطرب،مُشيرًا: "هو بيسعرني على أي أساس وأجري زاد بتعبي ومجهودي، واللي زودنا ربنا وقسم لي رزقي وأنا انسان شبعان وأنا كنت بتكلم في حقي الأدبي ، وأنا قعدت فترة مش موجود وكان حسن اللي متصدر للمشهد ولما نزلت بعد شهر ونص لقيت الإعلام مترسخ عنده إن بنت الجيران بتاعت حسن شاكوش وطالبت بحقي الأدبي فقط".

وأضاف عمر كمال قائلًا: "حسن شاكوش كلمني بعد حلقة شيخ الحارة اللي ظهر فيها واعتذر لى بس انت متشتمنيش في شارع وتصالحني في حارة" .