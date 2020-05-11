طارق سويد: نجلاء الهاشم مبدعة بدورها في مسلسل "بالقلب" لهذا السبب

أشاد طارق سويد كاتب مسلسل "بالقلب" اللبناني بأداء الممثلة اللبنانية ​نجلا الهاشم، حيث قام بنشر فيديو لها خلال أدائها احدى مشاهدها وعلّق عليه قائلا: "راقبو منيح كل حركة، كل نفس، كل ثانية ضياع عم بتوصلا القديرة اللي اسما نجلا الهاشم....اللي عايش مع شخص مصاب بالازهايمر او بيعرف شخص عندو ازهيمر، رح يقدر يعرف قديه نجلا الهاشم مبدعة".

ويبدو أن الحلقة 16 التي سيشهدها المسلسل، ستكون مفصلية وتغير الكثير من الأحداث، حتى أن الشخصيات ستذهب الى مكان مختلف لاسيما دور (ديانا) التي تقوم به الممثلة اللبنانية سارة أبي طنعان.

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"بالقلب" قصة، سيناريو وحوار طارق سويد، إخراج جوليان معلوف، إنتاج G8 Pro ماي أبي رعد، بطولة: بديع أبو شقرا، سارة أبي كنعان، وسام فارس، غابريال يمّين، كارمن لبّس، محمد عقيل، حسّان مراد، دارينا الجندي، جمال حمدان، نوال كامل، جان دكّاش، ستيفاني عطالله، ريان أبي رعد، زياد صليبا، وغيرهم.