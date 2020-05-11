داليدا خليل: النجاح الحقيقي ليس كثرة التصفيق من الجمهور

بعد نجاح مسلسلها "سرّ" في عرضه الأول قبل شهر رمضان عبر محطة "MBC"، لازالت الممثلة اللبنانية داليدا خليل تحصد ثمار هذا النجاح لغاية اليوم، لاسيما وبعد أن قرّرت محطة "LBCI" عرضه من جديد في رمضان الحالي.

وفي هذا الاطار، نشرت داليدا صورة لها عبر حسابها عى "تويتر" أرفقتها بهذا التعليق "النجاح ليس كثرة التصفيق من الجمهور، وليس في كثرة المتابعين ، النجاح الحقيقي أن يعلم الله سبحانه أنك إنما تريد رضاه وتطلب مرضاته.

Advertisements

وكانت قد عبّرت داليدا عن سعادتها الكبيرة بسبب تلقيها أصداء ايجابية على العرض الثاني من مسلسلها "سر".

وكتبت داليدا على حسابها الخاص: "مبسوطة بالأصداء الايجابية من العرض التاني من مسلسل سر على LBCI وفخورة بتفاعل الكبير منكن الحمدالله عكل شي