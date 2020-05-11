أكدّ المنتج والمخرج إياد الخزوز من مقر إقامته بكندا أن اليوم ستكون آخر حلقات مسلسل الجزء الأول من مسلسل "الساحر" الذي يتم عرضه على مجموعة قنوات أبو ظبي وأنتجته شركت "I see media".
ولفت الخزوز إلى أنه "تحمس لفكرة العمل التي عرضتها عليه المؤلفة سلام كسيري وخصوصاً أنها فكرة جديدة ومختلفة".
واليوم ستعرض الحلقة 17 من العمل، والذي ستكون الختامية ولم يعرف بعد إن كان فريق المسلسل قام باستئناف التصوير أم أن الأمور لم تبت بعد، بانتظار الانتهاء من فيروس "كورونا".
"الساحر" من بطولة النجمين عابد الفهد وستيفاني صليبا ورنين مطر ورودريغ سليمان، من تأليف سلام كسيري وهو من قسمين أخرج أولهم محمد لطفي والثاني عامر الفهد، ويدخل العمل عالم التنمية البشرية ونجوم السوشيال ميديا والدجل في إطار درامي مشوق
كانت هذه تفاصيل خبر منتج "الساحر" إياد الخزوز: اليوم آخر حلقات أول أجزاء المسلسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.