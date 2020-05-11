منتج "الساحر" إياد الخزوز: اليوم آخر حلقات أول أجزاء المسلسل

أكدّ المنتج والمخرج إياد الخزوز من مقر إقامته بكندا أن اليوم ستكون آخر حلقات مسلسل الجزء الأول من مسلسل "الساحر" الذي يتم عرضه على مجموعة قنوات أبو ظبي وأنتجته شركت "I see media".

ولفت الخزوز إلى أنه "تحمس لفكرة العمل التي عرضتها عليه المؤلفة سلام كسيري وخصوصاً أنها فكرة جديدة ومختلفة".

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واليوم ستعرض الحلقة 17 من العمل، والذي ستكون الختامية ولم يعرف بعد إن كان فريق المسلسل قام باستئناف التصوير أم أن الأمور لم تبت بعد، بانتظار الانتهاء من فيروس "كورونا".

"الساحر" من بطولة النجمين عابد الفهد وستيفاني صليبا ورنين مطر ورودريغ سليمان، من تأليف سلام كسيري وهو من قسمين أخرج أولهم محمد لطفي والثاني عامر الفهد، ويدخل العمل عالم التنمية البشرية ونجوم السوشيال ميديا والدجل في إطار درامي مشوق