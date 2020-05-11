هذا ما كشفه أحمد المنجد مخرج كليب "بعشقك" عن اطلالات عاصي الحلاني وأفراد أسرته لـ"الجميلة"

طرح الفنان عاصي الحلاني فيديو كليب أغنيته "بعشقك" بمشاركة زوجته كولييت وأفراد أسرته، حيث تمّ التصوير في منزله مع أخذ التدابير والاحتياطات اللازمة من فيروس "كورونا".

الكليب حمل توقيع المخرج اللبناني أحمد المنجد الذي أراد أن يوصل رسالة عميقة من خلال هذا العمل، وهي التشديد على تكاتف العائلة لاسيما في مرحلة حساسة كالتي نعيشها في زمن "كورونا"، وأيضاً كيف تهتم الأم بأولادها.

وعن اختيار اطلالات عاصي وأفراد أسرته في الكليب قال المنجد لـ"الجميلة": "كل شخص منهم اعتمد أكثر من لوك وعاصي أطلّ في 4 اطلالات، ولم يكن هناك وجود لخبراء موضة ومصممين، لأنه أردنا عدم دخول المزيد من الأشخاص إلى الكليب في فترة "الحجر المنزلي".

وتابع: "كل شخص اهتم بثيابه واختار لوكاته، وهم يتمتعون بذوق عال وكانوا مريحين من هذه الناحية.

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ووجه عاصي في نهاية كليب "بعشقك" رسالة إلى الجمهور طالبهم فيها بالتمسك بالعائلة خلال الحجر المنزلي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.



ونشرت كوليت صورة برفقة زوجها عبر صفحتها على "إنستغرام" قبل طرح الكليب بأيام قليلة وعلقت عليها: "قصة حبنا... بعد 25 سنة! بفيديو كليب جديد قريبا انتظرونا".