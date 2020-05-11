ياسمين صبري تغازل حمو بيكا بعد حلقته مع رامز جلال

حل مغني المهرجانات حمو بيكا ضيفا علي برنامج المقالب الشهير رامز مجنون رسمي الذي يخوض به الفنان رامز جلال السباق الرمضانيالجاري.

ونفذ رامز جلال مقلبه في حمو بيكا بشكل زائد عن كافة الضيوف ولكن بيكا التزم الصمت ولم يخرج منه اي لفظ خارج كما توقع الكثيرين،مما اجبر الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي علي التعاطف معه.

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وكان من بين المتعاطفين معه الفنانه ياسمين صبري التي شاركت جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي علي موقع التدوينات القصيرةتويتر بتغريده اعلنت من خلالها عن رايها في ظهور حمو بيكا ببرنامج رامز جلال وغردت ياسمين قائله حمو بيكا عسل عسل.

يشار الي ان الفنانه ياسمين صبري تقضي اجازه شهر العسل حاليا مع زوجها رجل الاعمال احمد ابو هشيمه، ويعرض لها حاليا مسلسلفرصة تانيه الذي يقوم ببطولته كل من ايتن عامر واحمد مجدي وادوارد وهبة عبدالغني ونهال عنبر وعيرهم الكثيرين من نجو الدراما.