ايمن بهجت قمر :الفنان محمد صبحي صفر على الشمال !

حالة من الجدل الشديد أثارها الفنان صبري فواز خلال الأيام الماضية عقب ظهوره في برنامج شيخ الحارة مع المخرجة إيناس الدغيدي، وخاصة بعد أن تحدث عن الفنان محمد صبحي ووصفه بأنه ممثل عادي وأنه لا يفضل العمل معه لانه لا يحبه علي المستوي الشخصي والمهني وأن هذه وجهة نظرة ولا يريد أن يتعاون معه تماما.

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وتعرض الفنان صري فواز لهجوم عنيف للغاية بعد أن تحدث عن الفنان محمد صبحي بهذه الطريقة وشن عليه الكثيرين حملة هجوم عنيه للغاية، مما دفع المؤلف أيمن بهجت قمر للخروج عن صمته والدفاع عن صبري فواز من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال "محمد صبحي مش نبي، أي حد في العالم بينتقد.. أنا كمان مبحبش محمد صبحي بدون لينين الرملي.. بالنسبة لي بدون لينين صفر كبير"، وبعدها تعرض أيمن بهجت قمر أيضا لهجوم عنيف من قبل الكثيرين من رواد مواقع التواصل الإجتماعي .

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يشار إلي أن المؤلف أيمن بهجت قمر يعرض له حاليا مسلسل فلانتينو الذي يقوم ببطولته الزعيم عادل إمام ودلال عبدالعزيز وغيرهم من نجوم الدراما .

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