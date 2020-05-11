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شارك المخرج الشاب محمد بيومي فؤاد أصدقائه ومتابعيه عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بمنشور كشف من خلاله تعرضه لموقف محرج للغاية من والده الفنان بيومي فؤاد.
وقال محمد بيومي فؤاد في منشوره "راجعين من الشغل أنا ووالدي فاستأذنته أمشي وراه عشان يعديني لو في كماين بما إنه معاه تصريح وأنا لأ فوافق ومع أول كمين قابلناه قال للظابط في عربية ورايا هايقولك إنه ابني أنا ماعرفهوش.
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وعن تفاصيل القبض عليه في الكمين قال :" "ومشي وقفل تليفونه المهم أنا دلوقتي بقالي أهو ساعة الكمين موقفني لو أي حد ينفع ييجي يخرجني أنا في كمين في شارع العريش في الهرم"، وتفاعل معه الكثيرين من متابعيه وأصدقائه الذين علقوا بالعديد من الكلمات الساخرة مؤيدين ما قام به بيومي مع نجله ولكن بطريقة كوميدية.
يشار إلي ان محمد بيومي فؤاد يعمل مع والده هذا العام في مسلسل رجالة البيت الذي يشارك في بطولته بجانب كل من أحمد فهمي وأكرم حسني وويزو ولطفي لبيب وغيرهم الكثيرين من نجوم الكوميديا المصرية، ولكن هذا العمل تعرض لانتقداات شديدة للغاية خلال الأيام الماضية بسبب الموضوعات التي يتناولها العمل والشخصيات التي يقدمها أحمد فهمي وأكرم حسني .
كانت هذه تفاصيل خبر نجل بيومي فؤاد: والدي تخلّى عني بعد القبض عليّ وأغلق هاتفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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