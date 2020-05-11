مفاجأة: نجل أبو هشيمة شاب من عمر ياسمين صبري... شاهدوا كيف يشبه والده

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية مقطع مصور ظهر من خلاله رجل الأعمال المعروف أحمد أبو هشيمة خلال أحد مباريات كرة القدم وظهر بالمقطع أيضا نجله عمر الذي انتهي من عام ال 20 خلال هذا العام .

وعلم الكثيرين أن نجل أحمد أبو هشيمة من مواليد 2000 وأن الفارق بين نجل أحمد أبو هشيمة وبين زوجته الجديدة ياسمين صبري أقل من 13 عام فقط.

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يشار إلي أن الفنانة ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة تزوجا منذ عدة أسابيع وقاموا بنشر صورهم عر حساباتهم الرسمية علي مواقع التواصل وتلقوا الكثير من التهاني من قبل العديد من نجوم الفن، ويقضي أحمد أبو هشيمة حاليا أجازة الزواج مع ياسمين صبري، بعد ان انتهت من تصوير مسلسلها الجديد فرصة تانية التي تخوض به الموسم الرمضاني الجاري بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم أحمد مجدي وعمر الشناوي وإدوارد وهبة عبدالغني وأيتن عامر ومحمد أبو داود وغيرهم من نجوم الدراما ويعد هذا العمل هو ثاني البطولات المطلقة لها بعد الموسم الرمضاني الماضية الذي ظهرت به من خلال مسلسل حكايتي .

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