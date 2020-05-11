شاهدوا صور خالد سليم بعد عملية حقن الفيلر ..هكذا تغيرت ملامحه

تفاجئ رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بعدد من الصور المسربة للفنان خالد سليم أثناء حقن وجهه بالفيلر في أحد عيادات التجميل الخاصة، ونشرت هذه العيادة صور خالد سليم قبل وأثناء وبعد الحقن الذي يعيد الحيوية والشباب إلي الوجه مرة أخري، وأظهرت الصور ملامح خالد سليم من كافة الإتجاهات.

Advertisements

رواد مواقع التواصل الإجتماعي أنتقدوا بشكل كبير ما قام به خالد سليم ووصفوه بأنه لا يليق تماما ان يعلن عن هذا الأمر خاصة وأنه لا يوجد فنان قام بنشر صورة خلال إجراء هذه العمليات التجميلية .

وكان الفنان خالد سليم كشف منذ فترة عن سبب زيادة وزنه الملحوظ خلال الفرات الماضية وقال أنه كان يعاني من ورم حميد في أحباله الصوتيه وأضطر أن يحقن بالكرتيزون الذي يسبب زيادة الوزن لذلك ظهر خلال الأشهر الماضية بوزن زائد وصل إلي 124 كيلو.

وأوضح أنه خضع لعملية جراحية ل إستصال هذا الورم وأستمر بعدها 20 يوما لم يتحدث مع أي شخص ونصحه الأطباء المعالجين له بالراحة وعدم التعرض لأي جهد، وبعدها توقف عن الحقن بالكرتيزون وبدء في ممارسة التمارين الرياضية وخضع لريجيم قاسي لكي يعود إلي وزنه المثالي مجددا .

اقرئي ايضا : تعرف على أجر ريهام عبد الغفور ببرنامج رامز مجنون رسمي