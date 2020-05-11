هيما إسماعيل: الزير سالم سبب شهرتي.. وهذا ما أبحث عنه بعد غياب 18 عاما

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تحدثت الفنانة السورية هيما إسماعيل عن شخصيتها التي قدمتها في مسلسل "سوق الحرير" تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين مؤمن وبسام الملا، أن الشخصية قليلة الظهور ومساحتها قليلة لكنها سعيدة جدا بها.

وأضافت إسماعيل لـ"فوشيا" أنها تتميز بالطيبة والكرم والحنان وما أغراها على تقديمها والموافقة عليها هو أنها تحدث بموتها تغييراً في مسار بعض الشخصيات، وتكون مؤثرة في بقية الحكاية.

وأوضحت أن العمل مع الفنان سلوم حداد لا يمكن أن تفوّته بعدما اعتبرت أنه بسببه لا يزال الجمهور يتذكرها بشخصيتها في مسلسل "الزير سالم".

كذلك أعربت هيما إسماعيل عن سعادتها بإعادة عرض مسلسل "مسافة أمان" إخراج الليث حجو في الموسم الدرامي الجاري بعدما تم عرضه في العام الفائت، خاصة وأنه العمل والتمثيل الذي كان بوابة عودتها إلى الدراما بعد انقطاع 18 عاماً.

وأشارت إلى أنها لا تكترث في عودتها بأن تكون شخصياتها بطولة، أو بمساحة كبيرة قدر اهتمامها بممارسة مهنة التمثيل التي تشكل شغفها وحبها، معتبرة أن من يدخل هذا المجال ويحبه لا يمكن أن يبتعد عنه بشكل نهائي وإن أبعدته بعض الظروف.

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وحول الاختلافات التي وجدتها بعد هذا الغياب الطويل؛ قالت اسماعيل إنه من الطبيعي أن تختلف هذه المعطيات بين ما مضى وبين ما أصبحت عليه الأمور حالياً خاصة وأن طريقة العرض اختلفت.

كما تحدثت الفنانة عن مشاركاتها الثانية إلى جانب "سوق الحرير" المشاركة في مسلسل "مابين حب وحب" مع المخرج كفاح الخوص والذي لم يحالفه الحظ للعرض في الموسم الجاري، إضافة إلى عمل كويتي بعنوان "ورود ملونة" لم يعرض أيضاً متمنية عرضه بعد شهر رمضان المبارك.

الحجر المنزلي

وعن أوقاتها بالحجر المنزلي قالت إسماعيل إنها تقضي وقتها في مشاهدة المسلسلات، والأعمال الدرامية وتحاول متابعة كل ما يمكنها متابعته وخاصة الدراما السورية حتى لو كانت بمستوى أقل من المتوقع. وذلك لمتابعة أصدقاءها وزملاءها حتى تشجعهم وتدعمهم، مضيفة أنها تلجأ أيضا إلى المطالعة أكثر من السابق.

وحول ما تغير عليها بعد جائحة فيروس كورونا المستجد فقد تسبب بغيابها عن أولادها وزوجها المتواجدين في الكويت كاشفة عن أن المطارات أغلقت خلال تصوير شخصيتها في مسلسل "سوق الحرير" وتتمنى قريباً أن تجتمع بهم.